Adıyaman'da Spor ve Sanat Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman'da Spor ve Sanat Şenliği Düzenlendi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, bütün okulların katılımıyla spor ve sanat şenliği düzenlendi. Şenlikte ebru sanatı çalışmaları, penaltı atışı yarışması, yumurta taşıma yarışması, çuval yarışı, iğne yarışı, halk oyunları gösterisi ve canlı müzik dinletisi sunuldu. Program sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

13.06.2024 19:05
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde spor ve sanat şenliği düzenlendi.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, bütün okulların katılımıyla spor ve sanat şenliği düzenlendi.

Kapalı Spor Salonunda düzenlenen şenliğe Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan, Belediye Başkanı Halil Fırat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Fatih Mehmet Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şenlikte ebru sanatı çalışmaları, ortaokullar arası penaltı atışı yarışması, ilkokullar arası yumurta taşıma yarışması, ortaokullar arası çuval yarışı, liseler arası iğne yarışı, halk oyunları gösterisi ve canlı müzik dinletisi sunuldu.

Kaymakam Süleyman Bakan ve diğer protokol üyelerinin de ebru sanatı ve penaltı atışlarına katılması ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile program sona erdi.

Kaymakam Bakan, eğitim öğretim yılı sonuna denk gelen spor ve sanat şenliğinin başarılı ve eğlenceli geçmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, yaz tatilinin huzur içerisinde geçmesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılının şimdiden hayırlı olması temennisinde bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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