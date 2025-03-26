Adıyaman'da Su Ürünleri Avlanma Yasağı - Son Dakika
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Adıyaman'da Su Ürünleri Avlanma Yasağı

Adıyaman\'da Su Ürünleri Avlanma Yasağı

Adıyaman'da 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında su ürünlerinin avlanması yasaklandı.

26.03.2025 14:04
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Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında su ürünlerinin üreme dönemi olması nedeniyle avlanma yasağı olacağını açıkladı.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, her yıl balıkların ve diğer su ürünlerinin üreme dönemi olan 1 Nisan-30 Haziran 2025 tarihleri arasında iç sularda olan baraj, göl, gölet ve akarsularda her türlü su ürünlerinin avlanmasının yasaklandığını duyurdu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Bu yıl da 1380 sayılı Su Ürünleri kanunu, yönetmeliği ve su ürünleri avcılığını düzenleyen 4/1 ve 4/2 numaralı tebliğler gereğince ilimizde 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında su ürünleri avlanma yasağı uygulanacaktır. Bu dönemde, balıkçı teknelerinin karaya çekilmesi zorunludur. Ayrıca avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerleri civarında istihsal vasıtası bulundurulmaz. Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaktır. Yasak başlamadan önce avlanan, satışa sunulacak ürünler ile işleme, değerlendirme ve muhafaza tesislerine konan ürünler için, yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içerisinde ürünün ya da tesisin bulunduğu yerdeki il, ilçe müdürlüğüne başvuru yapılarak stok tespiti yaptırılması zorunludur. Stok tespiti yaptırılan su ürünleri, il, ilçe müdürlüğünden izin alınmadan kullanılamaz, satılamaz, nakledilemez ve ihraç edilemez. Av yasağından önce avlanılan ve stok tespiti yaptırılan iç su balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde satışı, nakli, pazarlanması ve işlenmesi zorunludur. Avlanma yasağı süresince bu hükümlere uymayanlar hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununun ilgili maddeleri gereği cezai işlem uygulanacaktır" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Su Ürünleri Avlanma Yasağı - Son Dakika

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