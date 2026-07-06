Adıyaman'da Su Ürünleri Denetimleri Artıyor - Son Dakika
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Adıyaman'da Su Ürünleri Denetimleri Artıyor

Adıyaman\'da Su Ürünleri Denetimleri Artıyor
06.07.2026 16:46
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Avlanma yasağının sona ermesiyle denetimler yoğunlaştı, yasa dışı avcılıkla mücadele ediliyor.

Adıyaman'da su ürünleri avlanma yasağının 1 Temmuz'da sona ermesiyle birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, baraj, göl ve göletlerde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir şekilde işletilmesi ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Ekipler, kullanılan av araç ve gereçleri, avlanabilir tür ve boy kriterleri ile avcılara ait belgeleri inceledi.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, "su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, av sezonunun başlamasıyla birlikte denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü söyledi. Akkan, denetimlerle yasa dışı avcılığın önlenmesinin ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının hedeflendiğini" ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerinin av sezonu boyunca kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Balıkçılık, Adıyaman, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da Su Ürünleri Denetimleri Artıyor - Son Dakika

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