Adıyaman'da toplum merkezi açıldı - Son Dakika

Türk Kızılay'ı tarafından Adıyaman'da vatandaşlara ve sığınmacılara hizmet edecek toplum merkezi açıldı.

Adıyaman merkez İmamağa Mahallesinde, yerel halk ve geçici koruma altındaki yabancı uypruklu kişilere yönelik psikososyal destek, koruma, yönlendirme, mesleki eğitim, sağlık, dil eğitimi ve seminerler aracılığıyla destek sunacak olan toplum merkezinin açılışı yapıldı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, çeşitli kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından açılış kurdelesi kesilerek, toplum merkezi gezildi. - ADIYAMAN