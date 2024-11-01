Adıyaman'da Trafik Yoğunluğu İçin Alternatif Yol Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Adıyaman'da Trafik Yoğunluğu İçin Alternatif Yol Çalışmaları Başladı

Adıyaman\'da Trafik Yoğunluğu İçin Alternatif Yol Çalışmaları Başladı

Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağındaki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla alternatif yol inşaatına başladı. Yeni yol, Adıyaman-Kahta Karayolunu hastaneye direk bağlayarak trafik akışını rahatlatacak.

01.11.2024 14:25  Güncelleme: 14:26
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Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında trafik yoğunluğunu önlemek için alternatif yol çalışmalarına başladı.

Yapımına başlanan ve kısa sürede altyapı çalışmalarının tamamlanarak hizmete açılması planlanan yol, Adıyaman- Kahta Karayolunu doğrudan hastaneye bağlayacak ve güzergahtan trafik akışını rahatlatacak.

Yeni yol güzergahında incelemelerde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Yunus Emre Mahallesi ve 4 Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak için önemli bir adım atıyoruz. Marangozlar Sitesi ile hastane arasında alternatif yol açıyoruz. Hemşehrilerimizin güvenli ve rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için kararlılıkla çalışıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Trafik Yoğunluğu İçin Alternatif Yol Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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