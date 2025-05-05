Adıyaman\'da Ücretsiz Yaz Kursları Başlatıldı

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi (AKEM) bünyesinde düzenlenecek yaz kurslarında, 5 ana branşta toplam 17 farklı kurs için başvurular alınmaya başlandı.

Kurslar, 12 yaş ve üzeri katılımcılara açık olacak ve haftanın 5 günü tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Bu yıl ayrıca, güzel sanatlar akademilerine hazırlanan gençler için özel hazırlık sınıfları da oluşturulacak.

6 Şubat depremlerinin ardından amatör ve akademik düzeyde sanat eğitiminin yeniden başladığı Adıyaman Belediye Konservatuarı'nda bu yıl, şan, halk oyunları, görsel sanatlar, enstrüman eğitimi ve koro çalışmaları gibi geniş kapsamlı eğitimler verilecek.

Konservatuvar bünyesinde bu yıl ilk kez açılacak özel hazırlık sınıfları, güzel sanatlar fakültelerine girmek isteyen öğrencilere yönelik olarak planlandı. Alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülecek bu sınıflarda; yetenek sınavlarına hazırlık, temel müzik bilgisi, ritim, kulak eğitimi, şan ve solfej gibi alanlarda yoğunlaştırılmış bir eğitim programı uygulanacak.

Sanat alanında akademik kariyer hedefleyen gençlere profesyonel bir rehberlik sunacak bu sınıflar, Adıyaman'da kültürel gelişim adına önemli bir boşluğu doldurmayı amaçlıyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yaz kurslarının başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belediyemiz bünyesinde konservatuvarımızın yeni dönem kayıtlarını başlatmış bulunuyoruz. Müzikten tiyatroya, halk oyunlarından enstrüman eğitimine kadar geniş bir yelpazede sunacağımız kurslarla, yalnızca yetenekli gençlerimizi desteklemeyi değil; aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi, ortak bir nefes alanı oluşturmayı hedefliyoruz. 6 Şubat depremlerinden ağır yara alan şehrimizde sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne inancımızla, tüm hemşehrilerimizi özellikle gençlerimizi bu sürece dahil olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Yaz kurslarında keman, gitar, kaval-ney, bağlama, yan flüt, ritim (davul-bendir), piyano, ud-cümbüş, ruzba (Azeri bağlaması), halk oyunları, tiyatro, resim-heykel ve koro çalışmaları usta eğitmenler tarafından verilecek - ADIYAMAN