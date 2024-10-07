Adıyaman\'da Uyuşturucu Denetimi: 12 Gözaltı

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu denetimlerinde 12 şahıs gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca il merkez ve ilçelerinde belirlenen uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 5 adet captagon, 6 gram toz esrar, 95 gram skunk, 10 gram metamfetamin ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken 12 şahıs gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN