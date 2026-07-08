Adıyaman\'da 10.500 öğrenci Yaz Kur\'an Kursu\'na başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Yaz Kur'an Kursları döneminin başlamasıyla birlikte Adıyaman'da Kuran Kursu'na 10 bin 500 öğrenci eğitime başladı.

Adıyaman'da Yaz Kur'an Kursları eğitimine kayıt yaptıran 4-6 yaş, 7-10yaş, 11-14 yaş arası Kuran Kurslarında, 6 hafta boylunca çocuklar Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve ahlak eğitimlerine tabi olacak. Kurs kapsamında geziler, sosyal ve sportif faaliyetler yapılacak. 600 camide devam edecek Kur'an kurslarına çocuklar oldukça yoğun ilgili gösterdi.

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı'nın katılımı ile gerçekleşen etkinlikte, ElifBa ve Dinimi Öğreniyorum kitabı öğrencilere hediye edildi. Kurslarla ilgili bilgi veren Şavlı, "Şu anda 600 noktada 10 bin 500 öğrencimizle Adıyaman'ımızda bu gün itibariyle Kur'an kurslarımız faaliyete başlamış bulunuyor. Yaz Kuran Kurslarında asıl amacımız bizlerin Kuran ve sünnet merkezli bir ahlak anlayışının yavrularımıza bu anlamda verilmesidir" diye konuştu. - ADIYAMAN