Adıyaman'da, yaz Kuran kursları yoğun katılımla başladı - Son Dakika
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Adıyaman'da, yaz Kuran kursları yoğun katılımla başladı

27.06.2022 16:13
Adıyaman'da, yaz Kuran kursları yoğun katılımla başladı

Adıyaman'da yaz Kuran kursları çocuklara yoğun katılımıyla başladı.

Adıyaman'da yaz Kuran kursları çocuklara yoğun katılımıyla başladı.

Adıyaman'da, okulların tatile girmesiyle birlikte cami ve kuran kurslarında okul çağındaki kız ve erkek çocuklara Kuran'ı Kerim dersi verilmeye başlandı. Her yıl okulların tatile girmesinin ardında açılan Kuran kursları çocuklara, kurs boyunca dini konularda da eğitim veriyor.

Mehmet Kırçalı Camiinde kurs gören öğrencileri ziyaret eden İl Müftüsü Mehmet Taştan, öğrencilerle bir araya gelerek onlarla uzun uzun sohbetler etti. Müftü Taştan aynı zamanda çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Adıyaman merkez ve bağlı köyleri olmak üzere 230 camiinde ve Kuran kurslarında binlerce öğrenciye eğitimler verilecek.

İl Müftüsü Mehmet Taştan, "Bu gün itibariyle camilerimizde ve Kuran kurslarımızda yaz Kuran kursuna başladık. Öğrencilerimiz geldi ve eğitime başladı. İnşallah iki ay boyunca hocalarımız tarafından öğrencilerimize eğitimler vereceğiz. Kuran'ı Kerim öğreteceğiz" dedi. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kuran-ı Kerim, Adıyaman, Cami, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da, yaz Kuran kursları yoğun katılımla başladı - Son Dakika

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