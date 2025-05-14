Adıyaman\'da Yeni Cami ve Hafızlık Kur\'an Kursu Temel Atma Töreni Gerçekleşti

Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, Lahey Din Hizmetleri Müşavirliği ve Hollanda Diyanet Vakfı tarafından Adıyaman merkez Esentepe Mahallesinde yapılacak olan cami ve hafızlık kuran kursu'nun temel atma programına katıldı

İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, Temeli atılan Hafızlık Kur'an kursu ve Camiinin yapımını üstelenen Hollanda Diyanet Vakfına ve destek veren herkese teşekkür ettiğini söyledi ve yapılan dua ile temel atma töreni gerçekleşti.

Programa Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Ömer Özgül, Rotterdam Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Muhammed Emin Altın, Hollanda Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Servet Tiryaki, HDV YK Genel Sekreter Recep Ayaz, HDV YK Üyesi Cengiz Korkmaz, Ramazan Gül, Kerem Alan ve vatandaşlar katıldı. - ADIYAMAN