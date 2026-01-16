Başkan Tutdere: "Altyapı çalışmalarında yüzde 95 seviyesine ulaştık"

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada şehrin yeniden inşası sürecinde hayata geçirilen ve devam eden yatırımlara ilişkin kapsamlı bilgiler paylaştı.

Deprem sonrası yürütülen altyapı çalışmalarında yüzde 95 seviyesine ulaşıldığını belirten Başkan Tutdere, 2026 yılı hedeflerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen 2026 Yılı Birinci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediyenin devam eden 13 ve tamamlanan 16 projesine ilişkin güncel verileri kurul üyeleriyle paylaştı. Sunumda altyapıdan sosyal tesislere, ulaşım ağından yeni hizmet binalarına kadar birçok başlık ele alındı.

Deprem sonrası şehrin en kritik ihtiyacının altyapı olduğuna dikkat çeken Başkan Tutdere, içme suyu şebekesinin 533 kilometresinin yenilendiğini ve çalışmalarda yüzde 95 gerçekleşme oranına ulaşıldığını ifade etti. Vana odaları ve basınç kırıcı sistemlerin de tamamlanmasıyla Adıyaman'ın modern ve sağlıklı bir altyapıya kavuşacağını belirtti.

Ayrıca 158 kilometrelik yağmur suyu ve kanalizasyon hattının yenilendiğini aktaran Tutdere, hibe programlarıyla kalan 23 mahallenin altyapı sorunlarının da çözüme kavuşturulacağını söyledi.

2026 yılını "Yol yılı" olarak tanımlayan Başkan Tutdere, ulaşım altyapısına ilişkin beklenti ve hedefleri de paylaştı. Asfalt sezonunun mart ayında açılmasıyla birlikte Atatürk Bulvarı yan yolları ve Sakarya Caddesi'nin yenilenmesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca Çelikhan Yolu projesinin 400 Yataklı Hastane bölgesinden başlatılmasının halkın önemli beklentilerinden biri olduğunu ifade etti.

Başkan Tutdere, "Depremin izlerini silmek için tüm kurumlarımızla el birliği içinde çalışıyoruz. 2026 yılında projelerimizi tamamlamayı, şehrimizi daha güvenli, daha yaşanabilir bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Adıyaman'ın nefes alması için her alanda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN