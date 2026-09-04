Adıyaman'daki Depremde Hasar Gören Musalla Camii Yeniden İbadete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman'daki Depremde Hasar Gören Musalla Camii Yeniden İbadete Açıldı

Adıyaman\'daki Depremde Hasar Gören Musalla Camii Yeniden İbadete Açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'daki tarihi Musalla Camii, 6 Şubat depremlerinin ardından geçen 3,5 yıl sonra restore edilerek yeniden ibadete açıldı. Açılışta cemaat ilk cuma namazını kıldı, hutbeyi Adıyaman Müftüsü verdi.

Adıyaman'da, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gören tarihi Musalla Camii, restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı. Yaklaşık 3,5 yıl sonra kapılarını cemaate açan camide, deprem sonrası ilk cuma namazı kılındı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde minaresi yıkılan, kubbesi ve son cemaat mahalleri zarar gören tarihi Musalla Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla önceki gün açılışı gerçekleştirilen camide, bugün ilk cuma namazı eda edildi.

Tarihi yapının mimari özellikleri nedeniyle kaynaklarda 17. yüzyılda inşa edildiği belirtilirken, caminin Selçuklu Dönemi'nde Anadolu'da yapılan ilk mescitlerden biri olduğu rivayet ediliyor. 1938 ile 1972 yılları arasında kapalı cezaevi olarak kullanılan Musalla Camii, 6 Şubat depremlerinde meydana gelen hasarın ardından ibadete kapatılmıştı.

Tarihi camide 3,5 yıl sonra ilk Cuma namazı

Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden ibadete açılan camide vatandaşlar saf tuttu. Cuma hutbesini Adıyaman Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı verirken, namaz da Şavlı tarafından kıldırıldı. Yıllar sonra tarihi camide yeniden namaz kılmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, caminin restorasyonunda emeği geçen yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Adıyaman, Cemaat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'daki Depremde Hasar Gören Musalla Camii Yeniden İbadete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor
Hamzabeyli’de 708 gram kaçak altın ele geçirildi Hamzabeyli'de 708 gram kaçak altın ele geçirildi
Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltına alındı
Trump’tan “Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı’na alternatif olarak tanıtıyor“ haberine “Harika“ yorumu Trump'tan "Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak tanıtıyor" haberine "Harika" yorumu
Türkiye’den Avrupa Parlamentosu’nda TSK’ya yönelik “iftiralara“ tepki Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nda TSK'ya yönelik "iftiralara" tepki
Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5’i ağır 13 yaralı Elazığ’da minibüs uçuruma yuvarlandı: 5'i ağır 13 yaralı

15:01
Adil Demirbağ transferinde sıcak gelişme Fenerbahçe resmi açıklamayı yaptı
Adil Demirbağ transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe resmi açıklamayı yaptı
14:48
Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi
Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi
14:31
Pimi çekip bombayı patlatamadılar Galatasaray’da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
Pimi çekip bombayı patlatamadılar! Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
14:21
Marmara’da batan geminin yeri tespit edildi
Marmara'da batan geminin yeri tespit edildi
14:06
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
13:49
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor’a sürpriz isim
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor'a sürpriz isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 15:15:58. #7.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'daki Depremde Hasar Gören Musalla Camii Yeniden İbadete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement