Adıyaman'daki Mağara Araştırmaları Başladı - Son Dakika
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Adıyaman'daki Mağara Araştırmaları Başladı

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21.06.2025 10:20
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Adıyaman\'daki Mağara Araştırmaları Başladı
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İTÜ Mağaracılık Kulübü, Adıyaman'daki üç mağarada jeolojik oluşumları inceliyor.

Adıyaman'daki mağaralarda bulunan ilginç jeolojik oluşumlar incelendi

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki Batak Mağarası, İnibusan Mağrası ve Jandarma Deliği Mağarası'nda İstanbul Teknik Üniversitesi Mağaracılık Kulübü'nün deneyimli üyeleri tarafından bilimsel araştırma yapılıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mağaracılık Kulübü'nün deneyimli üyeleri, bölgeye gelerek bilimsel bir araştırma yürüttü. Tam donanımlı ekip, gerekli tüm güvenlik önlemlerini alarak mağaranın yaklaşık 65 metre derinliğine indi. Zorlu ve dik iniş etaplarıyla çalışmalarını sürdüren ekip, mağaranın içinde karşılaştıkları ilginç jeolojik oluşumları detaylı şekilde kayıt altına aldı. Mağaranın iç duvarları, yüzyıllar boyunca bölgeye yağan yağmur ve kar sularının etkisiyle şekillenmiş. Bu doğal süreç, mağara içindeki yapıları devasa sütunlara benzetilecek şekilde biçimlendirmiş. Üst kısımdan üç ayrı girişle ulaşılan mağara, zeminde tek bir noktada birleşerek geniş bir boşluk oluşturuyor.

Araştırma sırasında dikkat çeken bir diğer unsur ise mağaranın, bölgede yaşayan dağ kargaları tarafından barınak olarak kullanılıyor olması. Zemin katta yoğun miktarda kuş gübresi ve kuş ölüleri gözlemlendi. Bu durum, mağaranın ekolojik olarak da önemli bir yaşam alanı olabileceğini gösteriyor. 5 kişilik ekip, mağara içerisinde çeşitli ölçüm ve analizler yaparak bu doğal oluşumun daha iyi anlaşılması için yaklaşık bir gün boyunca aralıksız çalıştı. Bu keşif, sadece mağara bilimciler için değil, doğa tutkunları ve araştırmacılar için de önemli bilgiler sunuyor. Çalışmaların ilerleyen dönemlerde devam etmesi ve mağaranın daha geniş kapsamlı şekilde haritalanması bekleniyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mağaracılık Kulübü üyesi ve Mağara Arama Kurtarma Uzmanı Anıl Alyanak, "Burada şu anda 3 mağara araştırdık. Bir tanesi Batak Mağarası. Batak mağarası çevredeki bütün suyu toplayan ve burada battığı noktada oluşmuş bir mağara. Burada mağaraya giriş sağladık. 150 metre ilerleyebildik. Sonrasında sifon vardı. O yüzden geçiş sağlayamadık. Daha sonraki bir zamanda mevsimsel olarak bölgedeki halk Eylül ayının uygun olduğunu söylüyor. Daha sonra gelip araştırmasını devam etmeye çalışacağız. Onun dışında yine yan tarafta İnibusan isimli dikey bir mağara vardı. Yaklaşık 60 metre derinliğinde. Dün onun araştırmasını bitirdik. Mağara 60 metrede sonlanıyor. Ölçümlerini sağladık. Haritası da çizilecek yakın zamanda. Onun dışında hemen yine yakında Jandarma Deliği dedikleri bir mağara daha var. Şu anda arkadaşlarımız orada. O mağara da bitti. Yaklaşık 10 metre derinliği var. Şimdi onun ölçüsünü tamamlıyoruz. Ama bölgede tabii yüksek bir potansiyel var. Açıkçası bizim bir yüzey tarama fırsatımız olmadı. Hem zamandan dolayı hem de ekibin kişi sayısının az olmasından kaynaklı. Daha sonrasındaki uygun bir dönemde, daha kalabalık bir ekiple gelip batak mağaranın araştırmasını tamamlamayı hedefliyoruz. Hem de bölgede yüzey çalışması yaparak, mağara potansiyelini değerlendireceği. Başka mağaralar bulmaya çalışacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'daki Mağara Araştırmaları Başladı - Son Dakika

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