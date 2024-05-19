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Adıyaman Doğa Koleji, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını coşkuyla kutladı.

Adıyaman AVM'de düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Adıyaman Doğa Koleji tarafından düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda öğrencilerin jimnastik ve kule gösterileri izleyenleri heyecanlandırdı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma, öğrenciler tarafından okunan şiirler, müzik dinletisi, Beden Eğitimi Öğretmeni Saffet Köşker öncülüğünde öğrencilerin jimnastik ve kule gösterileri izleyenlerin beğenisini topladı.

Okulun Kurucu Müdürü Orhan Ekinci, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Gençliğine hediye ettiği bayramı coşku ile kutladıklarını belirtti. - ADIYAMAN