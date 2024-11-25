Adıyaman Doğa Koleji\'nde Öğretmenler Günü Kutlandı

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Özel Adıyaman Doğa Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında etkinlik düzenlendi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen kutlama programına Doğa Koleji Kurucu Müdürü Orhan Ekinci, birim müdürleri, çok sayıda öğrenci ve okul yönetimi katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemine binaen konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından Adıyaman Doğa Koleji Öğretmen Korosu tarafından bir birinden güzel türkü ve şiirler seslendirildi. Yapılan etkinlik davetliler tarafından büyük beğeni aldı. - ADIYAMAN