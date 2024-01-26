Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Sokak Hayvanlarını Besledi

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri soğuk hava ve yoğun kar yağışında yiyecek sıkıntısı çeken sokak hayvanlarını besledi.

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ilçede trafik tedbirleri ve uygulamalarına devam ederken, kar yağışı sonrası sokak hayvanlarını unutmadı.

Polis ekipleri devriye görevi sırasında ilçe merkezi ve kent dışında ki karayolu üzerinde soğuk hava ve kar yağışından dolayı sokakta yiyecek bulma sıkıntısı yaşayacak olan kedi ve köpeklere yiyecek verdi. - ADIYAMAN