Adıyaman FK, kendi evinde Ankara Spor'a yenildi - Son Dakika
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Adıyaman FK, kendi evinde Ankara Spor'a yenildi

09.03.2022 16:34
Adıyaman FK, kendi evinde Ankara Spor'a yenildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adıyaman FK, rakibi Ankara Spor'a 0-3 mağlup oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adıyaman FK, rakibi Ankara Spor'a 0-3 mağlup oldu.

Adıyaman Atatürk Stadyumunda oynanan maçı Ayberk Demirbaş yönetti. Adıyaman FK ile Ankara Spor ilk yarıda kıyasıya mücadele etti. Maçın 20.dakikasında Ankara Spor oyuncusu Doğukan İnci'nin attığı gol ile maçın ilk yarısı 0-1 sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında da karşılıklı ataklar yaşanırken, maçın 60. Mert Sinan Pekezen'in golüyle Ankara Spor 0-2 öne geçti. Çekişmeli geçen maçın 73. dakikasında Ankara Spor oyuncusu Doğukan İnci'nin attığı gol ile maç 0-3 oldu. 3 Dakika uzatmalara gidilen maç, 0-3 tamamlandı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyaman FK, kendi evinde Ankara Spor'a yenildi - Son Dakika


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