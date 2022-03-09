Adıyaman FK, kendi evinde Ankara Spor'a yenildi - Son Dakika

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adıyaman FK, rakibi Ankara Spor'a 0-3 mağlup oldu.

Adıyaman Atatürk Stadyumunda oynanan maçı Ayberk Demirbaş yönetti. Adıyaman FK ile Ankara Spor ilk yarıda kıyasıya mücadele etti. Maçın 20.dakikasında Ankara Spor oyuncusu Doğukan İnci'nin attığı gol ile maçın ilk yarısı 0-1 sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında da karşılıklı ataklar yaşanırken, maçın 60. Mert Sinan Pekezen'in golüyle Ankara Spor 0-2 öne geçti. Çekişmeli geçen maçın 73. dakikasında Ankara Spor oyuncusu Doğukan İnci'nin attığı gol ile maç 0-3 oldu. 3 Dakika uzatmalara gidilen maç, 0-3 tamamlandı. - ADIYAMAN