Adıyaman Gölbaşı'nda sıcaklık eksiye inince çeşmeler ve su birikintileri buzla kaplandı - Son Dakika
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Adıyaman Gölbaşı'nda sıcaklık eksiye inince çeşmeler ve su birikintileri buzla kaplandı

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Adıyaman Gölbaşı\'nda sıcaklık eksiye inince çeşmeler ve su birikintileri buzla kaplandı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gece sıcaklığın sıfırın altına inmesi, sabah saatlerinde don olaylarını beraberinde getirdi. İlçede açık alanlardaki su birikintileri ile çeşmeler buzla kaplandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düşmesiyle sular buz tuttu.

Gölbaşı ilçesinde etkili olan soğuk hava dalgası, sabah saatlerinde don olaylarına yol açtı. Hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle birlikte açık alanlardaki su birikintileri ve çeşmeler buz tuttu. Ülke genelinde soğuk havanın etkisini göstermesi ve sıcaklıkların mevsim normallerinin çok daha altında seyretmesi Gölbaşı ilçesini de etkiledi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında derecelere kadar inmesinden dolayı özellikle durgun sular buz tuttu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adıyaman Gölbaşı'nda sıcaklık eksiye inince çeşmeler ve su birikintileri buzla kaplandı - Son Dakika
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