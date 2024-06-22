Adıyaman Havalimanı\'ndan Mayıs Ayında 31 Bin 145 Kişi Uçakla Yolculuk Yaptı

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Mayıs ayında Adıyaman Havalimanı'ndan 31 bin 145 kişi uçakla yolculuk yaptı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı'nın 2024 yılı Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Adıyaman Havalimanı'nda Nisan ayında iç hat yolcu trafiği 30 bin 790, dış hatlarda 355 yolcu olmak üzere toplam 31 bin 145 yolcuya hizmet verildi. Mayıs ayında, Adıyaman Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 272, dış hatlarda 2 olmak üzere 274'e ulaştı.

Yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise Ocak ayında toplam 209 ton oldu. - ADIYAMAN