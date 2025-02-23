Adıyaman Hikaye Yarışması ve Kültürel Program - Son Dakika
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Adıyaman Hikaye Yarışması ve Kültürel Program

Adıyaman Hikaye Yarışması ve Kültürel Program

Adıyaman'da hikaye yarışması ödül töreni ve yöresel şiir-türkü programı gerçekleştirildi.

23.02.2025 13:33
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"Geçmişten günümüze Adıyaman" temalı hikaye yarışması ödül töreni ve Adıyaman'ın dilinden şiir ve türküler programı gerçekleştirildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde, Türkçe'nin öğretimi ve geliştirilmesi kapsamında Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen geçmişten günümüze Adıyaman temalı hikaye yazma yarışması ödül töreni ve öğretmen ile öğrencilerin Adıyaman yöresine ait şiir ve türküleri seslendirdiği Adıyaman'ın dilinden şiir ve türküler programı düzenlendi.

Perre Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda yapılan programa İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İl protokolü, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerimiz katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin dil eğitimi ve kültürel değerlerin korunmasındaki önemine vurgu yaptı. Müdür Tosun, "Dil, bir milletin hafızasıdır ve bizler, Türkçe'mizi en iyi şekilde öğretmek, geliştirmek ve yaşatmak için çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, akademik başarının yanı sıra kültürel ve sanatsal gelişimi de destekleyen bütüncül bir anlayışı benimsemektedir. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu program, öğrencilerimizin dil bilincini artırarak edebi yetkinliklerini geliştirmelerine katkı sağlamanın yanı sıra, Adıyaman'ın kültürel zenginliklerini şiir ve türkülerle yaşatmayı amaçlamaktadır. Bu vesileyle yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Program kapsamında öğretmen ve öğrenciler, Adıyaman yöresine ait şiir ve türküleri seslendirerek izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Büyük beğeni toplayan dinletinin ardından, geçmişten günümüze Adıyaman temalı hikaye yazma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Hikaye Yarışması ve Kültürel Program - Son Dakika

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