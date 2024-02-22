Adıyaman Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi Öğrencileri Kardeş Okula Yardım Yaptı - Son Dakika
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Adıyaman Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi Öğrencileri Kardeş Okula Yardım Yaptı

Adıyaman Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi Öğrencileri Kardeş Okula Yardım Yaptı

Adıyaman Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi'nin 'kardeş okul' olarak belirlediği Kahta Çaybaşı İlköğretim Okulu'na kardeş eli uzatıldı. Kardeş okul projesiyle öğrencilere kırtasiye ve giysi yardımında bulunuldu. Adıyaman Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi tarafından 150 öğrenciye yardımda bulunuldu. - ADIYAMAN

22.02.2024 16:20
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Adıyaman Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri Kahta Çaybaşı İlköğretim Okulu öğrencilerine kırtasiye giysi yardımında bulundu.

Adıyaman Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi'nin 'kardeş okul' olarak belirlediği Kahta Çaybaşı İlköğretim Okulu'na kardeş eli uzatıldı.

Kardeş okul projesiyle öğrencilere kırtasiye ve giysi yardımında bulunuldu. Adıyaman Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi tarafından 150 öğrenciye yardımda bulunuldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi Öğrencileri Kardeş Okula Yardım Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi Öğrencileri Kardeş Okula Yardım Yaptı - Son Dakika
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