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Adıyaman İl İstihdam Kurulu 2024 Yılı Birinci Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Adıyaman İl İstihdam Kurulu 2024 Yılı Birinci Toplantısı Düzenlendi

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında gerçekleşen toplantıya ilgili kurum müdürleri, amirleri ile kurul üyeleri katıldı. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararları doğrultusunda Adıyaman'da 2024 yılında da işgücü ihtiyacının giderilmesine ve istihdamın arttırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

Adıyaman İl İstihdam Kurulu 2024 Yılı Birinci Toplantısı Düzenlendi
25.01.2024 - 15:05,  Güncelleme: 15:11
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Adıyaman il istihdam kurulunun 2024 yılı birinci toplantısı düzenlendi.

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında gerçekleşen toplantıya ilgili kurum müdürleri, amirleri ile kurul üyeleri katıldı.

Adıyaman'da işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik olarak aktif işgücü programlarını uygulamak ve etkinliğini artırmak amacıyla düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, 2024 yılı birinci toplantısında 2024 yılında yapılacak faaliyetlerle ilgili kurul bilgilendirildi. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararları doğrultusunda Adıyaman'da 2024 yılında da işgücü ihtiyacının giderilmesine ve istihdamın arttırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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