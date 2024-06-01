Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun LGS Sınavı Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun LGS Sınavı Hakkında Açıklama Yaptı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun LGS Sınavı Hakkında Açıklama Yaptı

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı öncesinde öğrencilere ve velilere yönelik bir açıklama yaptı. Tosun, öğrencilere başarılar dilerken sınavın hayatlarını belirleyecek tek etken olmadığını vurguladı. Ayrıca, velilerle iş birliğinin arttırılması gerektiğini ve öğrencilere moral vermenin önemini vurguladı.

01.06.2024 12:07
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Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı nedeniyle açıklamada bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, yarınların teminatı olan öğrencilere yönelik mesajında, "Milli eğitimdeki öncelikli hedefimiz, sizleri kendine güvenen, kendini ifade edebilen, donanımlı, milli ve manevi değerlerine sahip bireyler olarak yetiştirmektir. Sınavlar, bu hedeflere ulaşmak için birer yol göstericidir. Bu çerçevede her zaman daha iyiye bir başlangıç olarak değerlendirilmelidir. Sevgili öğrenciler, uzun süredir hazırlandığınız bu sınavda emeğinizin karşılığını almanızı temenni ediyorum. Unutmayın ki, sınav sadece bir değerlendirme aracıdır ve hayatınızın geri kalanını belirleyecek tek etken değildir. Sizlere güveniyor ve başarılı olacağınıza inanıyorum. Sizlerin, milli ve manevi değerlerine bağlı, saygılı, donanımlı, vatanına ve milletine sevdalı bireyler olarak yetişmesi iftihar sebebimizdir. Hem sınavlarda hem de hayatın her alanında başarı göstermeniz en büyük temennimizdir" dedi.

Çocuklarımızın eğitiminde akademik başarının yanında sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal yönlerini de ihmal etmeden birlikte geliştirmek için veliler ile iş birliğinin arttırılmasına dikkat çeken Tosun, "İş birliğimizi daha da yoğunlaştırmamız gerektiğine inanıyoruz. Eğitim süreçlerinin her basamağında, eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin yanında olup moral vermeniz, kendilerini daha güvende hissetmelerine yardımcı olacaktır. Unutmayalım ki, çocuklarımızın en büyük desteği ve motivasyon kaynağı sizlersiniz. Bu duygu ve düşüncelerle sınava büyük bir azim ve özveriyle hazırlanan tüm öğrencilerimizin ve her zaman destekleriyle evlatlarının yanında olan velilerimizin sınav heyecanını paylaşıyor, sınava girecek tüm öğrencilerimize başarı; sınavda görevli idareci, öğretmen, memur ve yardımcı hizmetler olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımıza görevlerinde kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun LGS Sınavı Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun LGS Sınavı Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika
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