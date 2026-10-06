Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 4 okulda gıda israfını önleme eğitimi verdi - Son Dakika
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Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 4 okulda gıda israfını önleme eğitimi verdi

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Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 4 okulda gıda israfını önleme eğitimi verdi
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Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 4 okulda öğrencilere gıda israfını önleme eğitimi verdi. Eğitimde bilinçli tüketim ve uygun saklama anlatıldı; İl Müdürü Akkan, çocukların gıdanın değerini bilmesinin sürdürülebilir gelecek için önemli olduğunu söyledi.

Adıyaman'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 4 okulda öğrencilere yönelik gıda kaybı ve israfının önlenmesine yönelik farkındalık eğitimleri düzenlendi.

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde, gıdanın üretiminden tüketimine kadar geçen süreçte israfın önlenmesi, bilinçli tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesi ve gıdaların uygun şartlarda muhafaza edilmesi konularında bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere ihtiyaçtan fazla gıda satın alınmaması, tüketilebilecek miktarda yiyecek alınması, artan gıdaların değerlendirilmesi ve yiyeceklerin uygun şartlarda saklanması gibi günlük yaşamda uygulanabilecek yöntemler anlatıldı. Gıda israfının doğal kaynakların yanı sıra emek ve ekonomik kaynaklar üzerindeki etkilerine de dikkat çekildi. Eğitimlerde öğrencilerin konuya ilişkin soruları yanıtlanırken, küçük yaşlarda oluşturulacak farkındalığın ilerleyen yıllarda bilinçli tüketim alışkanlıklarının kazanılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Gıda israfıyla mücadelede çocukların bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çektiğini ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, "Çocuklarımızın gıdanın değerini bilmesi ve israfı önleme konusunda bilinçlenmesi, sürdürülebilir bir gelecek için büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
AdıyamanEğitimTarımÇevreYaşamYerelSon Dakika

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