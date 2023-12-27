Adıyaman\'ın Besni ilçesinde 13 bin 500 fidan dikildi

Adıyaman'ın Besni ilçesi Yöldüzü köyünde 13 bin 500 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde fidan dikimlerinin gerçekleştirildiği alanda Besni Kaymakamı Çağlar Partal incelemede bulundu.

Toplam 90 hektarlık alanda 600 adet badem, bin 500 adet antep fıstığı, 2 bin 400 adet mavi servi, bin 600 adet kara servi, 200 adet zeytin, bin adet meşe, 800 adet kızılçam olmak üzere toplamda 13 bin 500 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Kaymakam Partal, dikim fidanların son durumu görmek için alanı gezdi. - ADIYAMAN