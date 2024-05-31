Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor Emre Sönmez göreve başladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından 116. Dönem DHY ile Gölbaşı Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor Emre Sönmez atandı.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan ve 2018-2024 yılları arasında İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde ihtisasını tamamlayan Kardiyoloji uzmanı Emre Sönmez göreve başladı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hastane Başhekimi Op. Dr. Engin Çatal, "Hastanemizde göreve başlayan Kardiyoloji Uzman Dr. Emre Sönmez'e görevinde başarılar diliyorum. MHRS Randevu sistemi 182'yi arayarak doktorumuz için vatandaşlarımız randevu alabilir" dedi. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne yeni kardiyoloji uzmanı atandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?