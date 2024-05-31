Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne yeni kardiyoloji uzmanı atandı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne yeni kardiyoloji uzmanı atandı

Adıyaman\'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi\'ne yeni kardiyoloji uzmanı atandı

Sağlık Bakanlığı tarafından atanan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Emre Sönmez, Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde göreve başladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Dr. Sönmez, ihtisasını İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tamamladı. Hastane Başhekimi Op. Dr. Engin Çatal, vatandaşların randevu almak için MHRS sistemi üzerinden iletişime geçebileceklerini belirtti.

31.05.2024 11:53
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Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor Emre Sönmez göreve başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 116. Dönem DHY ile Gölbaşı Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor Emre Sönmez atandı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan ve 2018-2024 yılları arasında İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde ihtisasını tamamlayan Kardiyoloji uzmanı Emre Sönmez göreve başladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hastane Başhekimi Op. Dr. Engin Çatal, "Hastanemizde göreve başlayan Kardiyoloji Uzman Dr. Emre Sönmez'e görevinde başarılar diliyorum. MHRS Randevu sistemi 182'yi arayarak doktorumuz için vatandaşlarımız randevu alabilir" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne yeni kardiyoloji uzmanı atandı - Son Dakika

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