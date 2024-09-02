Adıyaman'ın Gölbaşı Esnaf Odası Başkanı Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adıyaman'ın Gölbaşı Esnaf Odası Başkanı Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Adıyaman\'ın Gölbaşı Esnaf Odası Başkanı Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Latif Kocaman, Mersin'in Silifke ilçesinde ziyaret sırasında kalp krizi geçirdi ve hastanede hayatını kaybetti. Kocaman'ın vefatı ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

02.09.2024 13:24  Güncelleme: 13:25
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde esnaf odası başkanı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Latif Kocaman ziyaret için gittiği Mersin'in Silifke ilçesinde kalp krizi geçirdi. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Kocaman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Latif Kocaman'ın vefatı ilçede üzüntüye neden oldu. Vefat haberi üzerine Belediye Başkanı İskender Yıldırım, AK Parti ilçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya, STK temsilcileri ve esnaflar sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'ın Gölbaşı Esnaf Odası Başkanı Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'ın Gölbaşı Esnaf Odası Başkanı Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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