Adıyaman\'ın Gölbaşı Esnaf Odası Başkanı Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde esnaf odası başkanı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Latif Kocaman ziyaret için gittiği Mersin'in Silifke ilçesinde kalp krizi geçirdi. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Kocaman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Latif Kocaman'ın vefatı ilçede üzüntüye neden oldu. Vefat haberi üzerine Belediye Başkanı İskender Yıldırım, AK Parti ilçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya, STK temsilcileri ve esnaflar sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımladı. - ADIYAMAN