Adıyaman'ın Samsat ilçesinde futbol turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde futbol turnuvası düzenlendi

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvasında 8 takım yarıştı. Finalde Uzuntepe Köyü İlk ve Ortaokulu takımı şampiyon oldu. Kupaları Samsat Belediye Başkanı tarafından verildi.

12.06.2024 15:01
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde futbol turnuvası düzenlendi.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde öğretmen ve diğer personelin katılımı ile okullar arası futbol turnuvası yapılırken turnuvaya 8 takım katıldı. Samsat Kapalı Spor Salonunda yapılan turnuva eleme usulü gerçekleştirildi.

Finale yükselen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı ile Uzuntepe Köyü İlk ve Ortaokulu takımı arasında yapılan maç, Uzuntepe İlk ve Ortaokulu takımının 7 - 4'lük üstünlüğü ile tamamlandı.

Takımlara kupaları Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat tarafından verildi. Başkan Fırat, kupa takdim töreninde yaptığı konuşmasında, Samsat ilçesinde zevkli ve heyecanlı bir spor faaliyeti düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, katılım sağlayan takımlar ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ise yaptığı konuşmasında, Milli Eğitim Müdürlüğü camiasının her zaman örnek projelere imza attığını belirterek, centilmence tamamlanan turnuvanın, personel arasında kaynaşma ve dayanışmaya vesile olduğunu ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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