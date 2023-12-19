Adıyaman\'ın Samsat ilçesinde şiir etkinliği düzenlendi

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde şiir etkinliği gerçekleştirildi.

Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik Okul Müdürü Mehmet Tepe yönetiminde Gülhan Tuba Çelik ve Eda Fırat'ın "Nasıl Yazar Oldular" konulu söyleşisi ile başladı.

Daha sonra şairler Abdulvahap Ballı, Ahmet Tepe, Eda Fırat, Fahrettin Çelik, Gülhan Tuba Çelik, Hamza Çelenk, Mehmet Tepe, Mehmet Sümer ve Necati Atar şiir okudu.

Programa Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Fatih Mehmet Yavuz, Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, bazı kurum amirleri, öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, Samsat ilçesinde ilk kez ulusal anlamda bir şiir etkinliği düzenlendiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Akın Açıklamasında, "Tarihte Kommagene Krallığının başkenti olan Samsat ilçemiz bilim, sanat ve edebiyatın merkezi idi. Tarih boyunca ilçemizde sanat ve edebiyat alanında seçkin kişiler yetişmiştir. Bugün ülkemizin değişik yerlerinden şair ve yazarları ağırlamaktan büyük onur duyduk. İnşallah ilk kez gerçekleştirilen bu etkinlik gelenekselleşir ve süreklilik kazanır. Emeği geçen ve katılım sağlayan bütün herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN