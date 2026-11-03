Adıyaman Kahta\'da kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi ve satışa sunuldu

Adıyaman Kahta Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde hazırlanan el emeği ürünler sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kahta Öğretmenevi bahçesinde gerçekleştirilen sergiye, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve kurum müdürleri katıldı. Kursiyerlerin emek ve özveriyle hazırladığı el emeği ürünlerin sergilendiği ve satışa sunulduğu etkinlikte, birbirinden farklı ve özenle hazırlanan çalışmalar ziyaretçilerden ilgi gördü. Sergiyi ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, kursiyerleri ve usta öğreticileri tebrik ederek, organizasyonun düzenlenmesinde katkı sunan kurumlara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinliğin, kursiyerlerin el becerilerini sergilemelerine ve ürettikleri ürünleri vatandaşlarla buluşturmalarına imkan sağladığı belirtildi.