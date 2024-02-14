Yerel

Adıyaman Kent Meydana Projesinde sona yaklaşılıyor.

Adıyaman için önemli bir sosyal donatı olacak olan Kent Meydanı Projesi inşaatı, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın öncülüğünde şehre kazandırılması için ilgili ekipler tarafından sürdürülüyor.

Yetkililer, yapımında büyük ilerleme kat edilen meydan projesinin yakın zamanda vatandaşların kullanımına açılması için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.

Bu proje Adıyaman'ın sadece fiziksel çehresini güzelleştirmeyi değil, aynı zamanda insanların sosyal hayatına dokunmayı da amaçlıyor.

Çalışmaları yakından takip eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç yaptığı açıklamada, "Belediyemiz bünyesinde yapımına başladığımız Kent Meydanı projesi ile şehre ilk meydan projesini kazandıracağız. Adıyaman için önemli bir yere sahip olacak olan proje 12 bin 154 metrekare arsa alanına ve 24 bin 280 metrekare proje alanına sahip iken, şehir merkezindeki araç trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak 740 araçlık iki katlı yeraltı kapalı otoparkı, bin 240 kişi kapasiteli camisi, öğrenciler için alternatif ders çalışma ortamları hazırlayacak olan 250 metrekare kitap kafesi ve kütüphanesi, estetik görüntü kazandıracak kuru havuzları ve yeşil alanları, bebek bakım odası, abdesthanesi ve umumi tuvaletleriyle sosyal bir alan haline gelecek. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN