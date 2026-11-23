Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi'nde deprem konutlarının içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen altyapı projesi tamamlandı.

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında, deprem konutlarının içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere 500 metreküp kapasiteli içme suyu deposu inşa edildi. Ayrıca proje kapsamında toplam 4 bin 455 metre uzunluğunda terfi ve şebeke hattının yapımı tamamlandı.

Tamamlanan altyapı çalışmasıyla Kömür beldesindeki deprem konutlarının içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik önemli bir yatırım hayata geçirilirken, projenin bölgedeki vatandaşların yaşam şartlarına katkı sağlaması hedefleniyor.