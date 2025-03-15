Adıyaman Kredi Kooperatifi Mali Kongresi Yapıldı

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Mali Kongresi düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kooperatif binasının toplantı salonunda gerçekleştirilen kongreye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Bölge Başkanı İsmet Bayram, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk ve çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede 2023-2024 yıllarına ait yönetim kurulu yıllık çalışma raporları ve denetim kurulu raporları tek tek okundu. 2023-2024 yıllarına ait bilanço ve gelir-gider tablolarının okunarak okunan raporların ve hesapların müzakere edilerek kabul ve ya reddi hakkında karar alındı. 2025 ve 2026 Yılları olağan genel kurullarının birleştirilerek 2027 yılında yapılması hususunun görüşülerek karara bağlandı.

Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri 2025 ve 2026 yıllarında ödenecek aylık ücret veya huzur hakları ile yolluklarının belirlenmesi, dış denetçiye verilecek aylık ücretin karara bağlanması, 2012 yılında alınan karar doğrultusunda hukuk fakültesinin Adıyaman'a açılması ile ilgili alınan kararın YÖK tarafından karşılık bulmaması nedeniyle ve şayet genel kurulda bu karardan vazgeçmesi durumunda bu fonda bulunan paranın kooperatif hesaplarına aktarılmasının kararı alındı.

Alınan kararlar sonrasında konuşan Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk, yapılan mali kongrenin hayırları vesile olmasını dileyerek emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti. - ADIYAMAN