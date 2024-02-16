Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, deprem sonrası yapılan çalışmaları açıkladı

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, deprem sonrası yapılan çalışmalar ile ilgili basını bilgilendirdi.
Perre Uygulama Oteli'nde basın mensuplarına, Adıyaman'da ki eğitim ile ilgili bilgilendirmede bulunan Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Adıyaman'da deprem öncesi 169 bin 615 olan öğrenci sayısının depremin ardından 110 binlere kadar düştüğünü ancak sonrasında 160 bin 711'e yükseldiğini belirtti.
Depremden önce 859 olan okul sayısının 846'ya düştüğünü ancak deprem sebebiyle kullanılamayan sınıflar yerine 378 prefabrik, çelikyapı, konteyner sınıflar olarak kullanıldığını kaydeden Ali Tosun, TOKİ ve Emlak Konut tarafından yapılacak toplam 999 sınıflık tamamlandığı zaman Adıyaman'daki sınıf sayısının 6 bin 941 olacağını vurguladı.
Tosun, Adıyaman'da 25 bin 864 öğrencinin taşındığını ve binlerce depremzede öğrenciye kırtasiye malzemesi, ayakkabı, mont ve kaban yardımında bulunduğunu söyledi.
Adıyaman'da ki mesleki eğitimde önemli üretimler yapıldığına dikkat çeken Ali Tosun, "Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin kimya atölyesi, Bakanlığımızdan alınan ödenekle güçlendirilmiş ve öğrencilerimizin kendi alanlarında uzmanlaşması ve ailelerine maddi katkı sunabilmeleri için döner sermaye kapsamında iç ve dış cephe plastik boya, çeşitli temizlik ürünleri, kolonya, oda parfümü vb. üretimi yapılmaktadır. Bu ürünlerin satışı, okulumuza tescil edilmiş "Adıtek" isimli markayla gerçekleştirilmektedir. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin mobilya ve metal atölyeleri, Bakanlığımızdan alınan ödeneklerle güçlendirilmiş ve öğrencilerimizin kendi alanlarında uzmanlaşması ve ailelerine maddi katkı sunabilmeleri için, döner sermaye kapsamında, okul sırası, büro mobilyaları, oturma bankları, piknik masası, park ve bahçe oturakları üretmektedir. Müdürlüğümüzün, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının talep etmeleri halinde bu alanda ihtiyaç duyduğu ürünler bu okulumuzda üretilebilmektedir. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde Bakanlığımızdan alınan ödeneklerle, 3D üretim atölyesi kurulmuş bu atölyede hediyelik eşya, süs eşyası üretimine başlanılmıştır" dedi.
Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ayrıca, kaliteli eğitim modeli, erdemli bireyler, spor, sanat, sosyal ve kültürel faaliyetler, eğitim yatırımları, ölçme değerlendirme verilerini paylaştı.
Tosun, "Bizim kişisel hiçbir beklentimiz, kişiyi memnun etmeye yönelik özel uygulamamız olmaz olamaz. Bize emanet bir nesil var. Onların üzerimiz de sorumluluğu var ve bu sorumluluğumuzun farkındayız" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, deprem sonrası yapılan çalışmaları açıkladı - Son Dakika
Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 2,1 milyar dolara geriledi. Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamaya göre makine ihracatı, 2024 yılına miktar bazında 7 bin ton, değer bazında 50 milyon dolar gerilemeyle başladı.
Emre Dorman'ın Ramazan ayında TV8 ekranlarında program yapacak olmasına kızan Cübbeli Ahmet Hoca, Acun Ilıcalı'ya dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Cübbeli, "Dini inkar eden Emre Dorman'ı TV 8'de din adına iftarda ve sahurda konuşturması, Acun Ilıcalı'nın karşısına ahirette çıplaklıktan daha büyük bir ceza olarak çıkacaktır" dedi.
Aralık sonunda özel sektör tarafından sağlanan yurt dışı toplam kredi borcu 6.5 milyar dolar artarak, 164.4 milyar dolara ulaştı. Vadeye göre bir yıl içinde yapılacak anapara ödemeleri toplam tutarı ise 49.3 milyar dolar oldu.
ALF Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre, CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı Cemil Tugay yüzde 40,7 oy alırken, AK Parti'nin Büyükşehir adayı Hamza Dağ yüzde 32,3 oy aldı. Ankette CHP ve AK Parti'yi İYİ Parti, DEM Parti ve Zafer Partisi takip etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, "9 kardeşimizi arıyoruz. Kardeşlerimizin 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer lokasyonda olduğunu tespit ettik. Bugün yeni bir faza geçiyoruz. Toprak yığınını kaldırma ile ilgili planlama aşamasına geçiyoruz" diye konuştu. Öte yandan faciayla ilgili soruşturma kapsamında 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Belediye ve İl Özel İdare Mimarları Mühendisleri Derneği, 696 sayılı KHK ile getirilen belediye şirket işçiliğine karşı eşit işe eşit ücret ve norm kadro talebi için hükümete çağrıda bulundu.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu toprak altında kalan 9 işçinin isimleri belirlendi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer aileleri sürekli bilgilendiriyor ve dayanışma içinde bu zor zamanları aşacaklarını belirtiyor.
Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 30,8210 seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 30,8210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 33,1730, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 38,8080 seviyesinde bulunuyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?