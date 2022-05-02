Adıyaman protokolü vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
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Adıyaman protokolü vatandaşlarla bayramlaştı

02.05.2022 15:29
Adıyaman protokolü vatandaşlarla bayramlaştı

Adıyaman'da Ramazan Bayramı kutlama programı Vali Mahmut Çuhadar, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Mimar Sinan Kültür Parkında gerçekleştirildi.

Adıyaman'da Ramazan Bayramı kutlama programı Vali Mahmut Çuhadar, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Mimar Sinan Kültür Parkında gerçekleştirildi.

Mimar Sinan Kültür Parkında düzenlenen bayramlaşma programına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil İbrahim Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Vali Yardımcısı Abdülhamit Karaca, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, kurum müdürleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mimar Sinan Kültür Parkındaki bayramlaşma töreninde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Vali Mahmut Çuhadar, "Bugün huzur ve güven içerisinde bir bayramı daha idrak ediyoruz. Pandemi dolayısıyla 2 yıl aradan sonra bizleri bir araya getiren Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bayramlar, mutlulukların paylaşıldığı, sevgi, saygı, hoşgörü, kardeşlik, dostluk gibi duyguların doruğa ulaştığı, dargınlıkların unutulduğu, insanların muhabbetle kaynaştığı müstesna günlerdir. Mübarek Ramazan Bayramının bütün İslam alemine ve tüm insanlığa barış ve esenlik getirmesini diliyorum" dedi.

Mimar Sinan Kültür Parkındaki Bayramlaşma programı sonrası kamu kurumları ziyaret edildi.

Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, bayramlaşma programı çerçevesinde ilk olarak Polis Evine geçerek, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 7/24 büyük bir özveriyle görev yapan Emniyet Teşkilatımızın mensupları ile bayramlaştı.

Buradaki bayramlaşmanın ardından İl Jandarma Komutanlığına geçen Vali Çuhadar ve beraberindeki heyet, milletimizin huzur ve güvenliği için ilimizin dört bir yanında güvenliğin ve asayişin tesis edilmesi amacıyla kendisine verilen görevleri büyük bir özveriyle yerine getiren Jandarma personeli ve vatani görevini yapan askerlerle bayramlaştı.

Protokol üyeleri daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Adıyaman Çocuk Evleri Sitesine geçti. Koruma altındaki çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, çocukların bayramını tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.

Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığındaki il protokolü, bayramlaşma programının son bölümünde Özel Yuvamız Bakım Merkezinde kalan engelli ve yaşlıları ziyaret ederek bayramını kutladı. - ADIYAMAN

Adıyaman protokolü vatandaşlarla bayramlaştı
Adıyaman protokolü vatandaşlarla bayramlaştı
Adıyaman protokolü vatandaşlarla bayramlaştı
Adıyaman protokolü vatandaşlarla bayramlaştı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyaman protokolü vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika


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