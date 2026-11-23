Adıyaman Samsat'ta fırtına güneş panellerini parçaladı, kimse yaralanmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı Kızılöz köyünde etkili olan şiddetli fırtına, sulama sistemindeki güneş panellerini yerinden sökerek etrafa savurdu. Panellerin savrulduğu sırada çevrede kimse bulunmadığı için ölen ya da yaralanan olmadı, panellerde hasar oluştu.
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, sulama sistemine ait güneş panellerine zarar verdi.
Samsat ilçesine bağlı Kızılöz köyünde etkili olan şiddetli rüzgarın fırtınaya dönüşmesiyle Mazhar Kuştepe'ye ait sulama sisteminde kullanılan güneş panelleri yerinden sökülerek uçtu. Parçalanan güneş panelleri etrafa savruldu. Panellerin etrafa savrulduğu sırada çevrede kimsenin olmaması ve zarar görmemesi rahat bir nefes aldırdı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda panellerde hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
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