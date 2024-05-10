Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliği 1. Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliği 1. Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliği 1. Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 1. olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, divan katibi ve encümen üyeleri seçildi. 2023 yılı kesin hesapları incelendi ve kabul edildi. 2024 yılında yol, su ve altyapı hizmetlerinin devam edeceği belirtildi.

10.05.2024 09:39
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 1. olağan meclis toplantısı yapıldı.

Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan başkanlığında, Kaymakamlık Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Birlik Müdürü Fahrettin Çelik ve İlçe Özel İdare Müdürü Haşim Uçar'ın yanı sıra birlik meclis üyeleri katıldı.

İlk olarak iki yıl görev yapmak üzere iki divan katibinin seçimi yapıldı. Bu seçim sonucunda İl Genel Meclis Üyeleri Osman Deniz ve Nuri Kuştepe meclis divan katibi olarak seçildiler.

Daha sonra bir yıl görev yapmak üzere dört encümen üyesinin seçimine geçildi. Yapılan gizli seçimde Kuştepe Köyü Muhtarı Ahmet Kuştepe ve Ovacık Köyü Muhtarı Bahattin Ertan 17'şer oy alarak bir yıl görev yapmak üzere asil üye olarak seçildi.

Yapılan seçimlerden sonra 2023 yılı kesin hesaplarının incelenmesine geçildi. Kesin hesap cetvelleri olan; bütçe giderleri kesin hesap cetveli, bütçe gelirleri kesin hesap cetveli, Aralık 2023 ayı sonu itibariyle genel mizan tablosu, bilanço ve muhasebe yetkilisine ait liste üzerinde gerekli inceleme ve görüşmeler yapılarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 2023 yılı kesin hesabı oybirliği ile kabul edildi.

2024 Yılında yapılacak çalışmalar ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede yol, su ve altyapı hizmetlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi. Muhtarların söz alarak ihtiyaç ve talepleri iletmesi ve Kaymakam Süleyman Bakan'ın teşekkür konuşması ile toplantı sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliği 1. Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsat Köylere Hizmet Götürme Birliği 1. Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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