Adıyaman Savcısı Kandıra\'ya atandı

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Adıyaman'ın Kahta Cumhuriyet Savcılığı'ndan, Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Muhammet Sefa Çetin, veda ziyaretleri kapsamında Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Savcı Çetin, üç yıl boyunca Kahta'da görev yaptığı sürede basın mensupları ile işbirliği içinde çalıştıklarını ve bu vesileyle helallik istemek ve vedalaşmak amacıyla çeşitli kurum ve makamlara veda ziyaretlerinde bulunduğunu ifade etti.

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, Savcı Çetin'in yeni görev yerinin hayırlı olmasını dileyerek, Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı'nda da Kahta'daki kadar başarılı hizmetlerde bulunacağına inandığını ifade etti. - ADIYAMAN