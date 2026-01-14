İlçe halkı üşümesin diye doğalgaz tırı iş makineleri ile çekildi

Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Adıyaman'ın Sincik ilçesine sıkıştırılmış doğalgaz taşıyan tırın ilçeye ulaşması için 3-4 iş makinesi birlikte tırı çekti.

İlçenin ısınmasını sağlayan doğalgaz hattı arazi şartları nedeniyle kurulamadığı için, taşıma sistemiyle ilçedeki doğalgaz tankerleri dolduruluyor. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği ilçede vatandaşların dondurucu soğukta doğalgazsız kalmaması için ilçeye CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) taşıyan tırın ulaştırılması için ekipler büyük gayret gösterdi.

İş makineleri halatlarla birbirine bağlanarak tırı çekmeye çalıştı Sincik Belediyesine ait iş makineleri tırı zorlu şartlarda ilçeye ulaştırdı. - ADIYAMAN