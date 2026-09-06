Adıyaman Sincik'te Teşikan Yaylası suyunun aktarılmasına 5 köy muhtarı tepki gösterdi - Son Dakika
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Adıyaman Sincik'te Teşikan Yaylası suyunun aktarılmasına 5 köy muhtarı tepki gösterdi

Adıyaman Sincik\'te Teşikan Yaylası suyunun aktarılmasına 5 köy muhtarı tepki gösterdi
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Adıyaman'ın Sincik ilçesindeki Teşikan Yaylası'nda bulunan doğal kaynak sularının Sincik'e aktarılması gündeme gelince 5 köyün muhtarı bir araya gelerek tepki gösterdi. Muhtarlar, suyun tamamen alınmasının hayvancılık ve arıcılığı olumsuz etkileyeceğini belirterek mevcut isale hattındaki kayıpların giderilmesini istedi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bulunan ve çevre köylerin yüzyıllardır hayvancılık, arıcılık ve yaylacılık amacıyla kullandığı Teşikan Yaylası'ndaki doğal kaynak sularının Sincik'e aktarılmasının gündeme gelmesi, bölge halkının tepkisine neden oldu.

Yaylada bir araya gelen 5 köy muhtarı, doğal kaynakların tamamen alınmasının hayvancılık, arıcılık ve yaylacılık faaliyetlerini olumsuz etkileyeceğini belirterek, mevcut isale hattında boşa aktığını savundukları suyun öncelikle sisteme kazandırılmasını istedi.

Teşikan Yaylası'ndaki basın açıklamasına Doluca, Çatbahçe, Bağözü, Teğmenli ve Yapraklı köylerinin muhtarları ile yöre sakinleri katıldı.

Doluca Köyü Muhtarı Ramazan Yıldırım, mevcut isale hattında ciddi su kaybı yaşandığını belirterek, yeni kaynakların alınmasından önce mevcut hattaki sorunların giderilmesi gerektiğini söyledi. Yıldırım, boşa akan suya ilişkin görüntüleri hukuki süreçte kullanılmak üzere avukata teslim ettiklerini ifade etti.

Çatbahçe Köyü Muhtarı Mehmet Delikanlı, Teşikan Yaylası'nın çok sayıda köy ve mezranın ortak kullanım alanı olduğunu belirterek, bölgenin hayvancılık, arıcılık ve yaylacılık açısından önemli olduğunu söyledi. Delikanlı, yayladaki arazi sorunlarının çözümü için kadastro çalışması yapılmasını istedi.

Bağözü köyü Muhtarı Mehmet Türsun ise boşa aktığını belirttiği suyun mevcut isale hattına kazandırılması halinde Sincik'in su ihtiyacına katkı sağlanacağını ifade ederek, "Boşa akan su hatta verilirse sorun kalmaz" dedi.

Teğmenli köyü Muhtarı Abuzer Yalçıkkaya, yayladaki suyun hayvancılık ve arıcılık yapan vatandaşlar için hayati önem taşıdığını belirterek, kaynakların tamamen alınmasının bölge halkını mağdur edeceğini söyledi.

Yapraklı köyü Muhtarı Hüseyin Uçar da Teşikan Yaylası'nın bölge halkının önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu belirterek, "Teşikan Yaylası bizim geçim kaynağımız. Su olmazsa hayat olmaz" ifadelerini kullandı.

Muhtarlar, Sincik halkının içme suyu ihtiyacının karşılanmasına karşı olmadıklarını ancak yayladaki doğal yaşamın ve geçim kaynaklarının da korunması gerektiğini vurgularken, mevcut sistemdeki su kayıplarının giderilmesi çağrısında bulundu. Sorunun çözülmemesi halinde hukuki sürecin işletileceği belirtildi. Sorunun çözülmemesi halinde köylülerle birlikte hukuki mücadele başlatacakları açıklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Sincik'te Teşikan Yaylası suyunun aktarılmasına 5 köy muhtarı tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Sincik'te Teşikan Yaylası suyunun aktarılmasına 5 köy muhtarı tepki gösterdi - Son Dakika
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