Adıyaman Tut'ta Atatürk Ortaokulu öğrencilerine trafik ve güvenlik eğitimi verildi - Son Dakika
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Adıyaman Tut'ta Atatürk Ortaokulu öğrencilerine trafik ve güvenlik eğitimi verildi

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Adıyaman Tut\'ta Atatürk Ortaokulu öğrencilerine trafik ve güvenlik eğitimi verildi
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Adıyaman'ın Tut ilçesindeki Atatürk Ortaokulu öğrencilerine Tut İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince trafik ve güvenlik eğitimi verildi. Eğitimde trafik kuralları, güvenli bisiklet kullanımı, emniyet kemeri, yaya geçitlerinin doğru kullanımı ve 112 Acil Çağrı Merkezi anlatıldı.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik trafik ve güvenlik eğitimi düzenlendi.

Tut İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Atatürk Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilere trafik kuralları ve güvenli yaşam konusunda eğitim verildi. Eğitimde trafik ve çevre bilinci, trafik işaret ve levhaları, güvenli bisiklet kullanımı, trafikte görünürlüğün önemi ve emniyet kemeri kullanımı konuları ele alındı. Öğrencilere ayrıca yaya geçitleri ile alt ve üst geçitlerin doğru kullanımı, güvenli oyun alanlarının seçimi ve trafik kurallarına uyulmasının önemi anlatıldı.

Polislik mesleğinin tanıtıldığı eğitimde, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kullanımı hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İHA
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