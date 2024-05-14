Adıyaman Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliğinde kadın üreme sağlığı etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliğinde kadın üreme sağlığı etkinliği düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliğinde kadın üreme sağlığı etkinliği düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü iş birliğinde Vartana Geçici Yaşam Alanında gerçekleştirilen etkinlikte kadınlara geniş çaplı eğitim verildi. Etkinlik kapsamında anneye, çocuklara, gebe kadınlara ve 40 yaş üstü kadınlara sağlık eğitimi verildi.

14.05.2024 12:25  Güncelleme: 12:28
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Adıyaman Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü iş birliğinde Vartana Geçici Yaşam Alanında "Kadın üreme sağlığını geliştirme" etkinliği düzenlendi. Uluslararası Ebelik Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde kadınlara iki gün boyunca geniş çaplı eğitim verildi.

Adıyaman Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü iş birliğinde Vartana Geçici Yaşam Alanında "Kadın üreme sağlığını geliştirme" etkinliği eğitim programı düzenlendi. Eğitim programıyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seval Kızıldağ Şahin, eğitimlerle onlarca kadına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Etkinlik kapsamında 135 anneye, çocuklarda genel hijyen davranışlarına yönelik eğitim verilmiş, 157 çocuğun boyu ve kilosu ölçülerek persentil değerlendirmeleri yapılmıştır. Bununla birlikte 10 gebe kadına gebelik ve lohusalık, 54 kadına cinsel sağlık, 66 kadına genital hijyen ve menstrual hijyen, 62 kadına da kendi kendine meme muayenesi konusunda bilgi verilmiştir. 40 yaş üstü kadınlara kendi kendine meme muayenesi sonrasında mobil mamografi cihazı ile mamografi çekilmiştir. Yaklaşık 484 kadına ulaştığımız bu etkinlik kadınlar tarafından büyük ilgi görmüştür. Katılımcılar, üniversitemiz ebelik bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinden aldıkları hizmetten memnun olduklarını dile getirmişlerdir. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde büyük katkıları olan Adıyaman Üniversitesi Yönetimine teşekkürü bir borç biliriz. Etkinliğimize kadınların kullanabilecekleri hijyen-sağlık kitleri, araç-gereç temini açısından destek sunan Adıyaman Belediye Başkanlığına, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne, Lansinoh, Adalox, Iconbaby, Solante firmalarına da katkılarından dolayı teşekkür ederiz. İlimiz genelinde kadınların üreme sağlığını geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliğinde kadın üreme sağlığı etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliğinde kadın üreme sağlığı etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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