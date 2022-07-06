Adıyaman Üniversitesinde bayramlaşma töreni yapıldı - Son Dakika
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Adıyaman Üniversitesinde bayramlaşma töreni yapıldı

06.07.2022 18:23
Adıyaman Üniversitesinde bayramlaşma töreni yapıldı

Adıyaman Üniversitesinde Kurban Bayramı öncesi bayramlaşma töreni düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesinde Kurban Bayramı öncesi bayramlaşma töreni düzenlendi.

Rektörlük Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Genel Sekreter Doç. Dr. Aykut Dündar, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Hakan Bucak ve Doç. Dr. Zuhal Karagöz Genç ile Üniversite akademik ve idari çalışanları katıldı. Rektör Turgut, tüm personelle bayramlaştıktan sonra birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Tüm personelin sevdikleri ve aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeleri dileğinde bulunan Turgut, "Tüm hayatınızın bayram tadında geçmesini diliyorum. Adıyaman Üniversitesi, barışın, kardeşliğin ve kaliteli eğitimin adresidir. El ele vererek ülkemiz, ilimiz ve Üniversitemiz adına önemli çalışmalar yapmaya devam etmeliyiz. Ülkemizin ve Üniversitemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var" diye konuştu.

Akademik ve idari personel ile bir süre sohbet eden Rektör Turgut, yoğun gayretlerinden dolayı üniversite çalışanlarına minnettar olduklarını söyledi. Üniversitede görevli güvenlik ve temizlik personellerini de unutmayan Turgut, güvenlik ve temizlik görevlilerini de tek tek ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Üniversitesinde bayramlaşma töreni yapıldı - Son Dakika

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