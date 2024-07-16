Adıyaman Valiliği'nde düzenlenen halk günlerinde vatandaşlar sorunlarını dile getiriyor - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman Valiliği'nde düzenlenen halk günlerinde vatandaşlar sorunlarını dile getiriyor

Adıyaman Valiliği\'nde düzenlenen halk günlerinde vatandaşlar sorunlarını dile getiriyor

Adıyaman'da her hafta düzenlenen halk buluşmalarında Vali Osman Varol, vatandaşları dinleyerek sorunlarına çözüm bulmak için çalışmalar başlatıyor.

16.07.2024 15:29
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Adıyaman Valiliği'nde düzenlenen hak günlerinde vatandaşlar sorun ve sıkıntılarını dile getiriyor.

Adıyaman'da devlet ile vatandaşın buluşma noktası olan halk günü buluşmaları ile vatandaşı merkeze alan, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan çözüm odaklı bir anlayışla çalışmalar devam ediyor. Toplumun her kesimini kucaklayan bir anlayışla her hafta salı günleri düzenlediği halk buluşmaları ile vatandaşların valilik makamında ağırlayarak ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Vali Osman Varol, misafir ettiği her bir vatandaşın dertlerini dinledi.

Katılımın yoğun olduğu halk buluşmasında vatandaşların sıcak ve samimi bir ortamda sohbet eden Vali Osman Varol, kendisine iletilen sorunları not aldırarak ilgili kurumlara gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması talimatını verdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Valiliği'nde düzenlenen halk günlerinde vatandaşlar sorunlarını dile getiriyor - Son Dakika

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