Adıyaman Valisi Küçük, Hasancık\'taki AFAD lojistik deposunda inceleme yaptı

Adıyaman Valisi Küçük, Hasancık'taki AFAD lojistik deposunda inceleme yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Hasancık Köyü'ndeki AFAD lojistik deposunu ziyaret ederek yaşam malzemeleri ve teknik ekipmanları inceledi. Küçük, depodaki stok durumu ve afetlere yönelik hazırlık çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, yaşanabilecek afet durumlarında vatandaşların barınma ve temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla oluşturulan AFAD lojistik deposunda incelemelerde bulundu.
Adıyaman'ın Hasancık Köyü'nde bulunan AFAD lojistik deposunu ziyaret eden Vali Abdullah Küçük, depoda muhafaza edilen yaşam malzemeleri ve teknik ekipmanları inceledi.
İncelemeler sırasında Vali Yardımcısı Efe Kılınç ve AFAD İl Müdür Vekili Nevzat Gülegen'den depodaki mevcut stok durumu ve afetlere yönelik hazırlık çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Küçük, yaşanabilecek afetlerde ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: İHA
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