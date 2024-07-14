Adıyaman Valisi Osman Varol, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Adıyaman Valisi Osman Varol, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu

Adıyaman Valisi Osman Varol, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu

Adıyaman Valisi Osman Varol, 15 Temmuz hain darbe girişiminin sekizinci yılını idrak ettiklerini belirterek, bu ihanet girişiminin milletin birlik ve beraberliğini parçalamaya yönelik olduğunu ve milli irade tarafından bertaraf edildiğini söyledi. Vali Varol, şehitlere rahmet dilerken, gazilere de sağlık ve uzun ömürler diledi.

14.07.2024 17:03
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Adıyaman Valisi Osman Varol, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Vali Osman Varol açıklamasında, ülkenin bekasını hedef alarak, devletin bölünmez bütünlüğü ile milletin birlik ve beraberliğini parçalamaya yönelik 15 Temmuz hain darbe girişiminin milli irade tarafından eşine az rastlanır bir kahramanlık örneğiyle bertaraf edilişinin sekizinci yılını idrak ettiklerini söyledi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, "Öncelikle istiklal ve istikbali için FETÖ ihanet çetesi mensubu hainlere karşı göğsünü siper ederek şehadete yürüyen 252 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz gecesi yaşanan tarihi kıyama katılan her bir vatandaşımıza, o gece gazilikle şereflenen tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. FETÖ ihanet çetesi tarafından tarihimizin en karanlık hadiselerinden biri olarak kayıtlara geçen 15 Temmuz işgal girişimi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve önderliğinde harekete geçen yüce milletimiz, tankın, uçağın, helikopterin ve tüfeğin karşısına sadece imanı, inancı, yüreği ve cesaretiyle dikilmiş, o karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiş ve ihanet girişimini şanlı bir direnişle bertaraf etmiştir. 15 Temmuz, aynı zamanda bir milletin asıl gücünün tankı, topu, tüfeği değil, imanlı ve inançlı evlatları olduğunun bir kez daha tescillendiği, bundan böyle hiçbir gücün, milletin iradesini rehin veya teslim alamayacağının, hukuk dışı yol ve yöntemlerle iktidar değişikliği yapılamayacağının dosta ve düşmana öğretildiği gündür. 15 Temmuz gecesi sokağa çıkarak o karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bu ihanet girişimi karşısında 15 Temmuz gecesinden itibaren darbeye karşı durup 27 gece sabahlara kadar demokrasi nöbeti tutan yediden yetmişe tüm Adıyamanlı hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum. Bir hilal uğruna o gece canlarını feda eden aziz şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle yad ediyor, gazilerimize de Allah'tan sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Valisi Osman Varol, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman Valisi Osman Varol, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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