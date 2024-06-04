Adıyaman Valisi Osman Varol, deprem bölgesinde TYP hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Adıyaman Valisi Osman Varol, deprem bölgesinde TYP hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi

Adıyaman Valisi Osman Varol, deprem bölgesinde Toplum Yararına Program (TYP) hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda Vali Varol, TYP'nin geçici gelir desteği sağlamak amacıyla kurulan bir program olduğunu ve kalıcı kamu personeli statüsü verilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Ayrıca, deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması için çalışma hayatının canlanması gerektiğini vurguladı ve vatandaşların iş imkanlarına yönlendirileceğini ifade etti.

04.06.2024 16:02
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Adıyaman Valisi Osman Varol, deprem bölgesinde Toplum Yararına Program (TYP) hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, ilgili kurum müdürleri, STK temsilcileri, bazı özel firma yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

Burada düzenlenen toplantıda TYP'le ilgili konuşan Vali Osman Varol, "Bildiğiniz gibi, 6 Şubat asrın felaketinin ardından deprem bölgesinde yaraları hızla sarabilmek, vatandaşlarımıza geçici ve acil gelir desteği sağlayabilmek için attığımız adımlardan bir tanesi de başlatmış olduğumuz Toplum Yararına Programlardı. TYP tanımı gereği, afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde geçici olarak kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamaktır. Tanımdan da görüleceği üzere TYP, vatandaşlarımıza geçici gelir desteği mahiyetinde olup, TYP yoluyla kalıcı kamu personeli statüsü verilmesi isteği; gerek yasalarımıza göre gerekse diğer mevzuatımıza göre imkansızdır ve ayrıca diğer vatandaşlarımız açısından da adaletsizliğe sebep olacak bir istektir. Zira TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değildir, bunun yolları kanunlarımızda açıkça belirtilmiştir. Deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması için gerekenlerden bir tanesi de, çalışma hayatının ve işgücü piyasasının canlanmasıdır. Şu anda deprem bölgesinde ciddi bir ekonomik canlılığın başladığını ve özel sektörde, sanayide, ticari hayatta işverenlerin ciddi bir çalışan ihtiyacı olduğunu da görüyoruz. Vatandaşlarımız hizmetlerinden yararlandırılarak şartları tutanlar işsizlik ödeneği, işbaşı eğitim programı, mesleki eğitim kurslarına çalışmak isteyenler özel sektörde işlere hızlı bir şekilde yönlendirilecektir. Bunu da OSB'ler, Ticaret ve Sanayi Odaları ve diğer tüm imkanları kullanarak çözeceğiz. Bununla birlikte ilimizin yeniden ihtiyaç duyması halinde kamusal hizmetlerin desteklenmesi için farklı vatandaşlarımızın yararlanabileceği ve TYP kriterlerinin uygulandığı yeni TYP kontenjanı tahsisi de söz konusu olacaktır. Böylelikle sürdürülen hizmetlerde herhangi bir aksama meydana gelmeyecektir. Hep birlikte bu süreçten de alnımızın akıyla çıkacağımıza dair inancımız tamdır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Valisi Osman Varol, deprem bölgesinde TYP hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi - Son Dakika

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