Adıyaman Valisi Osman Varol, Gölbaşı ilçesinde deprem konutlarını inceledi - Son Dakika
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Adıyaman Valisi Osman Varol, Gölbaşı ilçesinde deprem konutlarını inceledi

Adıyaman Valisi Osman Varol, Gölbaşı ilçesinde deprem konutlarını inceledi

Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Balkar Beldesi'nde yapımı devam eden deprem konutları inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Varol, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve depremzede vatandaşların en kısa sürede yeni evlerine kavuşması için gayret sarf edeceklerini belirtti.

14.02.2024 17:08  Güncelleme: 17:13
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Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Balkar Beldesi deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

6 Şubat 2023 tarihinde ağır hasar alan iller arasında bulunan Adıyaman'da, binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Depremzede vatandaşlar için yapımına başlanan ve yapımı devam eden Gölbaşı ilçesi Balkar Beldesi deprem konutları inşaat alanına gelen Vali Osman Varol, burada incelemeler yaptı. Balkar Beldesine 25 dönüm arazi üzerinde 13 blok halinde 154 daire olarak yapımı devam eden konut inşaatlarını gezen Vali Osman Varol, çalışmalarda gelinen aşama hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Depremzede vatandaşları en kısa sürede yeni sağlam ve güvenli evlerine kavuşturmak için yoğun gayret sarf edeceklerini söyleyen Vali Osman Varol, burada çalışan işçilerle de sohbet etmeyi ihmal etmedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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