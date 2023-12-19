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Adıyaman Valisi Osman Varol, kalıcı deprem konutları hakkında bilgi verdi - Son Dakika
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Adıyaman Valisi Osman Varol, kalıcı deprem konutları hakkında bilgi verdi

Adıyaman Valisi Osman Varol, mahalle muhtarları ve basın mensuplarına kalıcı deprem konutlarının bulunduğu alanları gezdirerek çalışmalar hakkında bilgi verdi. İndire ve Örenli mevkilerinde yapımı devam eden konutlarla ilgili detayları paylaşan Vali Varol, konutların en kısa sürede tamamlanması için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Adıyaman Valisi Osman Varol, kalıcı deprem konutları hakkında bilgi verdi
19.12.2023 - 15:55,  Güncelleme: 15:57
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Adıyaman Valisi Osman Varol, mahalle muhtarları ve basın mensuplarına kalıcı deprem konutlarının bulunduğu alanları gezdirerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Emlak Konut ve TOKİ tarafından İndire ve Örenli mevkilerinde yapımı devam eden kalıcı deprem konutlarıyla ilgili Adıyaman Valisi Osman Varol tarafından mahalle muhtarlarına ve basın mensuplarına çalışmalar hakkında detay verdi.

Mahalle muhtarları ve basın mensuplarıyla birlikte konutların yapıldığı İndere ve Örenli bölgesini gezen Vali Osman Varol, çalışmaların biran önce tamamlanması ve konutları hak sahiplerine teslim etmek için büyük bir çaba içerisinde olduklarını dile getirdi.

Konut alanlarını ve örnek daireleri muhtarlar ve basın mensuplarıyla gezip incelemelerde bulunarak açıklama yapan Adıyaman Valisi Osman Varol, "Şuan İndere bölgemizdeyiz ve burada toplam 16 bin 433 konutumuzun inşaatı devam ediyor. Burası şehre biraz yukarıdan bakan rakımı biraz yüksek aynı zamanda kayalık bir bölge ve buradaki çalışmalar gerçekten büyük bir efor gerektiriyor. Sağ olsun buradan sorumlumuz Emlak Konut ve onun ekipleri 7 bin kişiyle oldukça hummalı bir çalışma yürütüyorlar. İnşaatlarımız çok sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarla ilgili her hangi bir dar boğazımız yada sıkıntımız yok. Bütün gayemiz buradaki konutları en hızlı bir şekilde tamamlayıp, çevre düzenlemesiyle, burada hizmet verecek olan kamu hizmet alanlarını da tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim etmek. Bu amaçla çalışmalarımıza çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Şuan burada 7 bin kişi devam ediyor ama bu sayı arkadaşların verdiği bilgilere göre 15 bine çıkacak. Gerçekten çok önemli ve hummalı bir çalışma devam ediyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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