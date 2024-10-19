Adıyaman Valisi Osman Varol, Muhtarlar Günü\'nde Muhtarları Kutladı

Yerel

Adıyaman Valisi Osman Varol, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde bir araya geldiği muhtarların gününü kutladı.

Adıyaman Valiliği tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen programda, Vali Varol, merkez ilçe köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Düzenlenen programa Adıyaman milletvekilleri, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, kamu kurum amirleri, Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdülkadir Geylani Taş, Adıyaman Merkez ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Hüseyin Göçer ve merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Vali Varol, düzenlenen programda muhtarlık meleğinin oldukça önemli olduğunu dile getirerek muhtarların Muhtarlar Gününü kutladığını söyledi. - ADIYAMAN